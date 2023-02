Frohsinn bei Nacht : Nachtumzug der Karnevalsgesellschaft Die Rosselanos: Bereit für die Fastnachts-Sause bei Nacht

Info

Die Hilaritas Holz startet den Nachtumzug am Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, am Holzer Marktplatz. Der Zug führt über 2,2 Kilometer bis zur Wahlschieder Kulturhalle. Die Hilaritas rechnet mit 50 Gruppen – Anmeldung und Infos für Standbetreiber auch unter www.hilaritas-holz.de. Zur Finanzierung werden Ansteckbuttons verkauft. Infos auch per E-Mail an: hilaritas.praesident@t-online.de