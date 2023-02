Fastnacht in Geislautern : Neuzugänge bei den Braddlern

Fastnacht in Geislautern

Erstmals in der Bütt standen – bei den Braddlern in Geislautern – „Die zwei Buwe“ Jadon Wappner (rechts) und Lion Mergen. Foto: BeckerBredel

Geislautern Die Braddler-Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Geislautern hatte Abschiede und Premieren im Programm. Monika und Erich Meier von den Peikern Differten traten nach 40 aktiven Jahren im Karneval in den Büttenredner-Ruhestand.

Sie wurden, wenn auch Gäste der Braddler, gebührend verabschiedet. Vizepräsident Dirk Schuh wies zudem auf zwei Premieren hin, denn neben den närrischen Ruheständlern gab es auch Debütanten: Jadon Wappner und Liam Mergen hielten ihre erste Büttenrede als „Die zwei Buwe“ und machten Witze über Väter, Mütter, Schwestern und Lehrerinnen, zudem erklärten sie dem Publikum den Unterschied zwischen Bunjee-Springen und Tennis – Beim Tennis hat man zwei Aufschläge ... . Axel Ettelbrück wurde in der Sitzung geehrt, er bekommt die städtische Auszeichnung als „verdienter Karnevalist“, was man auch in Geislautern würdigte. Joachim Moser kam als Lädisch, Mario Hümbert und Hartmut Geibel als „Die zwei aus Rossle“. Eine Premiere hatte außerdem die Jugendgarde mit Trainerin Chiara-Luna Piskol.