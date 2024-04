154 Aussteller „Haus und Garten“-Messe: Besucher konnten Inspirationen fürs Zuhause finden

Mit von der Partie war zum Beispiel die Firma „Energiekonzepte Deutschland“: „Letztes Jahr waren wir auch schon da. Es hat uns auch viel gebracht. Im direkten Kontakt mit den Kunden und Hausbauinteressierten kann man alles viel einfacher und unmittelbarer erklären“, sagt Ausstellerin Claudia Plechawska am Stand der Firma. Die vertreibt sogenannte Photovoltaik-Ganzjahreskonzepte. Bei einem mit der Strombörse intelligent vernetzten Stromspeicher könnten Privathaushalte den eigenen aus Sonnenenergie gewonnenen Strom in das allgemeine Stromnetz weiterleiten und dabei Geld verdienen – so ein Beispiel für die Arbeit des Betriebes. Die Gärtnerei Hanns aus Kusel war auch wieder dabei. „Wir bieten das volle Pflanzensortiment an. Von Zimmerpflanzen bis zum Allee-Baum findet man bei uns alles. Wir sind zum zweiten Mal da und sind der einzige Gartenbaubetrieb auf der Messe. Solch ein Betrieb gehört einfach dazu. Deshalb ist es uns auch eine Verpflichtung, den Gartenbau hier zu repräsentieren“, sagt Gärtnermeister Wilhelm Moritz.