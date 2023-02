Auch 2023 wieder prominenter Besuch? : Wer hilft den Kröten in Saarbrücken über die Straße? Stadt sucht Amphibienhelfer

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ende des Winters fangen Kröten, Frösche und Molche an zu wandern. Nun sucht die Stadt Saarbrücken noch Helfer, damit sie dabei sicher über die Straße kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn gegen Ende des Winters die Temperaturen steigen, beginnen in Saarbrücken wieder die Amphibienwanderungen. Kröten, Frösche und Molche überqueren dabei auch Straßen. An besonders sensiblen Orten in der Stadt stellen Mitarbeiter des Zentrums für Bildung und Beruf Saar in Zusammenarbeit mit dem Nabu deshalb Amphibienschutzzäune auf.

Die Zäune sollen die Amphibien auf ihrem Rückweg von den Winterquartieren in ihre Laichgewässer davor bewahren, von Autos überfahren zu werden. An diesen Stellen müssen dann Menschen die Amphibien über die Straße bringen.

Betreuung der Amphibienzäune ohne Ehrenamtliche nicht möglich

Wenn wandernde Kröten, Frösche und Molche an einem Zaun ankommen, hüpfen sie an ihm entlang, um so dieses Hindernis zu umgehen. In regelmäßigen Abständen sind Eimer hinter dem Zaun eingegraben, in welche die Tiere dann hineinfallen. Helfer befreien sie dann aus den Eimern und bringen sie sicher über die Straße.

Da die Betreuung der Amphibienzäune ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern nicht möglich wäre, sucht die Landeshauptstadt Saarbrücken noch Bürger, die sich im Amphibienschutz engagieren möchten.

Das tun die Helfer bei der Krötenwanderung

Helfer haben die Aufgabe, an einzelnen Terminen morgens früh nach der Morgendämmerung oder abends nach Sonnenuntergang die Amphibienzäune zu kontrollieren und die Tiere über die Straße zu bringen. Dabei geht es um den Zeitraum von Mitte Februar bis Anfang April.

Die zu betreuenden Standorte befinden sich am Sonnenberg, am Tabaksweiher, im Meerwiesertalweg sowie in der Straße Am Sprinkshaus in Gersweiler.

2022 gab es prominente Hilfe bei der Krötenwanderung in Saarbrücken

Im vergangenen Januar hatte TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit seinen Freunden Jakob Lundt und Thomas Schmitt im Podcast „Baywatch Berlin“ amüsiert thematisiert, dass in Saarbrücken Amphibienhelfer gesucht werden. „Da kannst du Kröten über die Straße tragen!“, klärte Schmitt auf. Klaas entgegnete darauf prompt: „Ja, dann machen wir das.“ Später sagte Klaas zwar, dass er nur „Spaß gemacht“ habe – doch da war es schon zu spät. Die Saarländerinnen und Saarländer nahmen Klaas beim Wort. Allen voran auch Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne), die die drei Freunde direkt ins Saarland einlud.

Anfang März war es dann so weit. Die drei Freunde besuchten das Saarland. Zwischen Püttlingen und Saarbrücken wollte Klaas Heufer-Umlauf ordentlich anpacken. Doch vor Ort fanden der Moderator und seine „Baywatch Berlin“-Kollegen nur leere Eimer vor.