Saarbrücker Innenstadt Ausbau der Fußgängerzone am St. Johanner Markt steht unmittelbar bevor – Was sich für Autofahrer ändert

Die teilweise umstrittene Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt in Saarbrücken soll in Kürze beginnen. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach werden die Obertor-, die Faß-, die Türken- sowie die Katholisch-Kirch-Straße Teil der Fußgängerzone im Herzen der City, die sich somit von 16 000 auf rund 25 000 Quadratmeter vergrößert.