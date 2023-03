Kripo ermittelt Mit Messer auf sein Opfer eingestochen – versuchte Tötung in Völklingen

Völklingen · Ein Streit ist am Montagabend in Völklingen eskaliert. Dabei zückte ein Mann ein Messer und stach auf sein Opfer ein. Was die Polizei bislang zu dem Vorfall weiß.

30.03.2023, 09:44 Uhr

Foto: dpa/Patrick Seeger