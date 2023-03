Altes „Sankt J“ feiert Wiederauferstehung Neue Kult-Kneipe? „Plan b“ öffnet am St. Johanner Markt (erste Fotos)

Anfang der Woche hat Jochen Gräser wieder ein Foto gepostet. Es zeigt, was für seine Kneipe von entscheidender Bedeutung ist: Bierfässer. „Jetzt wird es langsam ernst“, hat Gräser dazugeschrieben. Kann man wohl sagen. Am Donnerstag um 17 Uhr öffnet seine neue Kneipe „Plan b“ in der Obertorstraße erstmals die Tür. Stress? „Der übliche Vor-Eröffnungsstress“, sagt der erfahrene Gastronom, der auch Chef der durchaus legendären Diskonto-Schenke in der Dudweilerstraße ist. „Man muss an 1000 Dinge denken“, erklärt der 59-Jährige: „Aber wir bekommen das hin.“