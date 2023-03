Stadt hält an Zeitplan fest Erweiterung Fußgängerzone in Saarbrücken – FDP fordert erneut Ende des Projekts

In dem Thema ist schon seit Monaten viel Musik drin, jetzt droht neues Ungemach. Wie das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes am Mittwoch mitgeteilt hat (wir berichteten), ist ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan zur Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt in Saarbrücken eingegangen. Eine Anwohnerin mit schwerer Behinderung macht geltend, dass sie darauf angewiesen sei, dass Taxis und Freunde problemlos zu ihr fahren können. Eine „befristete Sonderzufahrtserlaubnis zugunsten Dritter“ genüge da nicht.