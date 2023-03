Informationstag der IKK Südwest Warum Organspende so wichtig ist

Ina Starniske und Judith-Miriam Rutsch von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) verteilten an ihrem Infostand unter anderem Organspendeausweise. „Die Wartelisten für Organe sind voll, aber es gibt viel zu wenig Spender. Das liegt vor allen Dingen an der fehlenden Aufklärung. Viele Leute haben eine Meinung zu dem Thema und haben schon einmal etwas darüber gehört, aber es fehlen die fundierten Informationen“, erklärte Ina Starniske. Ihr sei es wichtig, dass die breite Masse informiert werde. Dies sei mit Veranstaltungen wie dem Organspendetag oder einer Aufklärung in der Schule möglich. „Wir merken, dass die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert sind. Die meisten nehmen sich auch Infomaterial und einen Organspendeausweis mit. Man kommt aber im Alltag mit dem Thema nicht in Berührung“, so Starniske. Judith-Miriam Rutsch hofft, dass sich mehr Leute informieren: „Es gibt viele Menschen, die auf eine Organspende angewiesen sind. Man kann als Spender wirklich etwas bewegen und Leben retten. Mir ist es aber auch wichtig, dass jeder die Entscheidung für sich trifft und das gut überlegt. Jede Entscheidung ist legitim, aber man muss sie mit Hintergrundwissen treffen.“