Thema im Stadtrat Elversberger Nachwuchs will in Hühnerfeld trainieren

Der Stadtrat entscheidet heute auch darüber, ob es in diesem Jahr wieder den Sulzbacher Gartenpreis gibt. Seit dem Jahr 2016 spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit die größte Rolle beim Gartenpreis. In diesem Jahr soll der Fokus auf „Wasser im Garten“, zum Beispiel Gartenteiche, gelegt werden. Sollte es auch in diesem Jahr einen Gartenpreis geben, sollen alle Fraktionen jeweils ein Mitglied für die Gartenpreis-Jury benennen. Ebenfalls nachhaltig soll das Projekt KliKK‘s (Klimaschutz in kleinen Kommunen) sein. Der Sulzbacher Klimaschutzmanager Jan Hennig wird das Projekt vorstellen. Das KliKKS-Projekt wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und im Verbund von acht Bundesländern umgesetzt. In erster Linie geht es um ehrenamtliche Paten, die sich für die Umwelt einsetzen. Damit diese Paten institutionalisiert sind, wird zwischen der Stadt Sulzbach und der ARGE Solar eine Kooperationsvereinbarung getroffen.