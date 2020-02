Serie Menschen im Regionalverband : Das Reiten bereichert Iris Werrons Leben

Riegelsberg Die gebürtige Riegelsbergerin ist seit ihren Kindertagen von Pferden begeistert. Und sie lässt andere daran teilhaben.

Mit 15 Jahren machte sie daher die Amateurreiterlizenz und gewann mit dem Pferd Nigrito gleich acht Rennen. Die Galopprennen fanden vorwiegend in Süddeutschland statt, auch in Saarbrücken und Lebach. Das erste eigene Pferd, Ceven, kaufte sie Ende der 1980er-Jahre. „Aber das war nicht so erfolgreich. Es war dafür aber sehr schön“, sagt sie lachend.

In den nächsten 25 Jahren nahm Iris Werron an über 1000 Rennen teil und hatte viele Erfolge. Dabei war sie trotz ihrer zierlichen Statur für den Rennsport eigentlich zu schwer und zu groß. Die Reitkarriere hatte Werron neben einem fordernden Beruf. Denn sie lernte Erzieherin und arbeitete seit 1984 in Riegelsberger Kindergärten.

Die Langstreckenrennen, an denen Iris Werron teilnimmt, führen sie in die verschiedensten Länder, auch in den Vorderen Orient, wo diese Rennen traditioneller Sport sind. Und dort in Saudi-Arabien, in Al Ula, hat sie in diesem Jahr an einem Rennen teilgenommen.