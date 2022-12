Bestes asiatisches Lokal : Restaurant aus Saarbrücken für die „Lieferando Awards 2022“ nominiert

Lieferando sucht die beliebtesten Restaurants in Deutschland. Unter den Nominierten ist auch ein Restaurant aus Saarbrücken. Kunden können jetzt abstimmen.

Das Restaurant „Fresh Asian Kitchen“ oder F.A.K. in Saarbrücken ist vom der Essensplattform Lieferando als eines von zehn Restaurants mit der besten asiatischen Küche in Deutschland nominiert worden. Das Restaurant auf der Berliner Promenade biete moderne, asiatische Küche an. „Im Mittelpunkt unserer Philosophie steht die authentische asiatische Küche in der natürliche Zutaten und die unverfälschte Zubereitung im Vordergrund stehen“, heißt es dazu auf der Webseite der Gastronomen.