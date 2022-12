1. FC Saarbrücken: FCS-Fan hilft kranken Kindern mit blau-schwarzer Kunst​

Bliesransbach Er unterstüzt die Molschder mit aller Leidenschaft. Da passt es doch prima, dass Michael Becker diese Begeisterung in Kunst verwandelt. Und damit kranken Kindern hilft.

Wenn ein Künstlerherz für die Blau-Schwarzen schlägt, ist es konsequent, Fußball und Kunst zu kombinieren. Michael Becker aus Bliesransbach ist von Kindesbeinen an Fan des 1. FC Saarbrücken. Er hat unzählige Spiele seines Lieblingsvereins gesehen und arbeitet seit der vergangenen Saison auch am Empfang des VIP-Bereiches im Ludwigsparkstadion.

FCS-Fan Michael Becker macht Kunst und hilft kranken Kindern

„Ich habe früher öfter Schaufensterpuppen bemalt. Letztes Jahr kam mir der Gedanke, mal eine FCS-Puppe zu gestalten. Ich habe sie blau-schwarze Liebe genannt“, sagt Michael Becker. Die Puppe steht mittlerweile im Autohaus Deckert. Das saarländische Autohaus hat die Puppe für 4800 Euro ersteigert. „Wir haben am Anfang gedacht, dass es toll wäre, wenn eine Versteigerung 1000 Euro bringen würde, und dann ging das Ding plötzlich durch die Decke. Wir haben den gesamten Betrag an das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar gespendet“, sagt der 55-Jährige.

In diesem Jahr kam der 1. FC Saarbrücken direkt auf Michael Becker zu und fragte ihn nach einem weiteren Kunstprojekt. „Martina Groß aus der Marketingabteilung des FCS kam auf mich zu und hatte die Idee von einem FCS-Bild, das es für die Fans als hochwertigen Kunstdruck geben sollte. Ich war natürlich sofort dabei, habe mir Gedanken gemacht und losgelegt.“ In seinem Alltag abseits der Fußballbegeisterung ist der Bliesransbacher Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und Familienvater. Wenn er allerdings in seinem Atelier sitzt, an den FCS denkt und Pinsel, Farben und Leinwand vereint, ist er in einer anderen Welt.