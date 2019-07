Geld für in Bildung : Regionalverband investiert vor allem in digitale Ausstattung

An der Gemeinschaftschule in Dudweiler investiert der Regionalverband in die EDV. . Foto: BeckerBredel

Regionalverband Während der Ferien sind Investitionen von rund 5,3 Millionen Euro in 41 Schulen geplant – unter anderem für Server-Schränke und Netzwerkzugänge.

Der Regionalverband saniert in den Sommerferien seine Schulen. Dabei investiert der Regionalverband insgesamt rund 5,3 Mio. Euro an 41 Schulen. Das teilt die Pressestelle des Regionalverbandes mit.

Die Handwerker sind derzeit sowohl in Gemeinschaftsschulen als auch in Gymnasien, Berufsbildungszentren und Förderschulen am Werk.

Das umfangreichste Unterfangen ist der weitere Ausbau der digitalen Ausstattung der Schulen. „Um interaktive Whiteboards, Laptops oder Tablets sinnvoll im Unterricht einsetzen zu können, bedarf es der passenden Infrastruktur. Deshalb investiert der Regionalverband heute in die Vorbereitungen für ein digitales Klassenzimmer der Zukunft“, erklärt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo.

Diese vorbereitenden Baumaßnahmen umfassen vor allem die Einrichtung von Server-Schränken und die Installation von Netzwerkzugängen in den einzelnen Klassen- und Schulräumen.

Größere Arbeiten an der Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) sind während der Sommerferien in folgenden Schulen angesetzt: an der Gemeinschaftsschule Dudweiler, am Sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum und am Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen, am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach sowie in Saarbrücken am Gymnasium am Rotenbühl, am Ludwigsgymnasium und am Otto-Hahn-Gymnasium.

Doch nicht nur in die digitale Ausstattung seiner Schulgebäude investiert der Regionalverband in den Sommerferien. An der Gemeinschaftsschule Riegelsberg werden beispielsweise sowohl die Verwaltung als auch die Naturwissenschafts- und die Klassenräume für rund 115 000 Euro saniert. Und auch die Arbeit am dortigen Erweiterungsneubau schreitet voran. 417 000 Euro werden dort investiert.

In Völklingen gehen die Rohbauarbeiten am Neubau des Oberstufengebäudes weiter. An der Güdinger Gemeinschaftsschule soll am Ende der Sommerferien der Rohbau für die Erweiterung der Werklehre stehen – der wird insgesamt 540 000 Euro kosten. Zudem wird die Sporthalle an der Friedrich-Joachim-Stengel-Schule in Heusweiler für rund 186 000 Euro renoviert.