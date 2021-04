Landrat Sören Meng (SPD) ist empört : Illingens Bürgermeister König fordert Lockdown für Kreis Neunkirchen

Illingen/Neunkirchen Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) forderte am Donnerstag, für den Landkreis Neunkirchen den Lockdown anzuordnen und das Saarland-Modell auszusetzen.

Geschäfte müssten geschlossen werden. „Es darf keine Privilegien mehr für Discounter und Supermärkte geben. Ansammlungen sind auch dort zu vermeiden.“ Zudem soll ein Abbruch des Schuljahres in Betracht gezogen werden, „um nach dem Lockdown mit Sonderförderung und verkürzten Sommerferien einen Neuanfang zu wagen“. Homeoffice oder Tests mindestens zweimal die Woche müssten Pflicht sein, so König. Außerdem müsste mehr geimpft und Infektionsketten besser nachverfolgt werden. Dafür benötige der Kreis Neunkirchen „einen schlagkräftigen Krisenstab“. Der Appell an die Bürger müsse lauten: „Bleibt zu Hause. Schützt euch und steckt keinen an. “Öffnungsperspektiven hält König erst ab Mitte oder Ende Mai für richtig.