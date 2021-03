Quierschied : Testzentrum in Quierschied startet erfolgreich

Quierschied Das Testzentrum Quierschied ist nach dem erfolgreichen Start auch an Gründonnerstag und Karsamstag geöffnet.

(red) Seit seiner Eröffnung am Donnerstag, 25. März, hatte das von der Unternehmensgruppe Gregor Lehnert (UGL) betriebene Testzentrum Quierschied bereits zahlreiche Nutzer. Bürgerinnen und Bürger aus Quierschied, Sulzbach und Friedrichsthal ließen sich dort mit Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen. Das Zentrum in der Fischbacher Straße 100 ist montags bis samstags zwischen 10 Uhr und 19 Uhr geöffnet, auch an Gründonnerstag und Ostersamstag. An den Feiertagen ist das Testzentrum geschlossen. Bei einem positiven Schnelltest ist an Ort und Stelle ein PCR-Test möglich. Sollte sich eine Infektion bestätigen, werden die entsprechenden Daten unverzüglich digital an das Gesundheitsamt übermittelt.