Quierschied : 30 Corona-Tests in der ersten Stunde

30 Corona-Tests in der ersten Stunde

Blick in das Corona-Testzentrum in Quierschied. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied In Quierschied öffnete das Testzentrum am Donnerstagmorgen. Die ersten Reaktionen waren positiv.

Am Donnerstagmorgen pünktlich um zehn Uhr öffnete das Corona-Testzentrum in Quierschied seine Türen. Mareike Dillenburg aus Quierschied hatte sich online angemeldet, und war als erste an der Reihe. Der Test dauerte nur wenige Sekunden, und dann konnte sie schon wieder nach Hause fahren.