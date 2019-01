später lesen Unfall in Püttlingen Fußgängerin (81) bei Unfall schwer verletzt FOTO: dpa / Andreas Gebert FOTO: dpa / Andreas Gebert Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Marktstraße in Püttlingen ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine 81-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Von red