Für die Gefallenen der Weltkriege : QR-Codes helfen bei der Suche nach Gräbern

Köllertal Was ist aus den Kriegstoten geworden? Ein Projekt im Köllertal könnte Angehörigen helfen, die quälende Frage zu beantworten.

Riegelsberg, Heusweiler und Püttlingen sind damit Vorreiter für das Projekt des VDK, in dem in allen saarländischen Kommunen QR-Codes Hinweise auf die Begräbnisstätten der örtlichen Gefallenen liefern sollen. „Aus dieser tabellarischen Übersicht, die pro Kommune alphabetisch nach Ortsteil sortiert ist, kann man herauslesen, wo auf der ganzen Welt die Kriegstoten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ihre letzte Ruhestätte gefunden haben“, erklärt VDK-Landesvorsitzender Werner Hillen. „Für die Vermissten haben wir alternativ den Ort angegeben, wo diese nach unserer Kenntnis gefallen sind.“ So konnte der VDK mittlerweile für 1146 Gefallene aus dem Köllertal bekanntmachen, wo ihre Gebeine ruhen. Diese Listen können bereits jetzt auf der Homepage des Volksbundes eingesehen werden, im Köllertaler Jahrbuch 2021/22 und demnächst auch auf der Homepage der drei Köllertalkommunen. Die passenden Standorte für die QR-Codes wurden im Rahmen von Ortsbegehungen mit Vertretern der drei Kommunen auf den Friedhöfen in Heusweiler, Eiweiler und Dilsburg, Riegelsberg (Waldfriedhof), Köllerbach und Püttlingen (Ritterstraße und Engelsfeld), sowie an der Kirche St. Bonifatius auf der Ritterstraße gesucht. So ist zum Beispiel auf dem Waldfriedhof in Riegelsberg eine Granitstele am Eingang zum Kriegsgräberfeld angedacht. In den nächsten Wochen können die kommunalen Gremien ausführlich über die Standorte und die QR-Code-Präsentation beraten. Das Schicksal der Kriegstoten in den Heimatorten soll auf diese Weise öffentlich zugänglich bewahrt werden. Gleichzeitig wird die Dimension insbesondere des Zweiten Weltkrieges deutlich.