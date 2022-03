Sozialraumbüro Köllertal : Hilfe für Kinder mit Problemen und deren Familie

Heusweiler Sozialraumbüro Köllertal berät in Erziehungsfragen, bei Familienkrisen und begleitet zu Gerichtsterminen.

Der Regionalverband hatte im Jahr 2010 mit der Jugendhilfe im sogenannten „Sozialraum“ begonnen. Nach Alt-Saarbrücken, Malstatt, Burbach, Völklingen, Sulzbach, Dudweiler und Saarbrücken-City vollzog sich diese Öffnung der Jugendhilfe mit eigenem Büro auch im Köllertal: Am 15. November 2019 wurde das Sozialraumbüro Köllertal im ehemaligen Heusweiler Arbeitsamt in der Saarlouiser Straße eröffnet. Es ist Anlaufstelle für Familien, Kinder und Jugendliche aus Heusweiler, Riegelsberg und Püttlingen.

Mit den Familienhelferinnen und Familienhelfern der Lebenshilfe Sulzbach-/Fischbachtal bildet der Soziale Dienst des Jugendamts das Team des Sozialraumbüros Köllertal. Angeboten werden unter anderem Hilfe durch Beratung oder Gruppenarbeit. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bei der Lösung aktueller Probleme zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, zukünftige Belastungen möglichst aus eigener Kraft und in eigener Verantwortung zu bewältigen.

Wie hat sich das Sozialraumbüro Köllertal seit der Eröffnung entwickelt? Das wollten wir von der Pressestelle des Regionalverbandes wissen. „Das Sozialraumbüro in Heusweiler wurde von Beginn an sehr gut angenommen. Vielen Menschen der Region Köllertal konnten Beratungsangebote gemacht sowie ambulante Hilfen über den Träger Lebenshilfe Sulzbach/Fischbachtal angeboten werden“, sagte Daniel Schappert.

Michael Becker leitet das Büro in Heusweiler zusammen mit vier Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes. Der Soziale Dienst ist ein Teil des Jugendamtes und zuständig für Eltern, Kinder und Jugendliche. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Familien bei Problemen vor Ort. Zum Beispiel in Erziehungsfragen, Trennungs- und Scheidungssituationen, bei Sorgerechts- und Umgangsrechtsfragen und bei Familienkrisen“, erklärte Schappert.

Die Mitarbeiter vermitteln Angebote und reagieren in Notfällen sofort. „In ihnen bereits bekannten Fällen handeln die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes im Falle einer den Kinderschutz betreffenden Meldung alleine. In bisher noch nicht bekannten Fällen wird das Kinderschutzteam, welches im Haupthaus in der Europaallee angesiedelt ist, beauftragt“, so Schappert.