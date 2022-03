Nie die Arbeit aufgenommen : Aus für Zweckverband Naturnahes Köllertal 

Köllertal Zumindest diese Pläne für eine interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Naturschutz sind beerdigt.

Jetzt war es wirklich soweit: Der Zweckverband Naturnahes Köllertal ist wieder aufgelöst. Das beschloss die Verbandsversammlung am Dienstagabend in Uhrmachers Haus in Püttlingen-Köllerbach fast einstimmig. Dass es soweit kommen würde, stand faktisch schon vor der Sitzung fest, denn alle Stadt-, bzw. Gemeinderäte der drei Köllertal-Kommunen hatten bereits – mit unterschiedlichen Mehrheiten – bis Januar für die Auflösung des Zweckverbandes votiert.