später lesen Ein Frühblüher der noch spät blüht Gänseblümchen im Dezember FOTO: Marco Reuther FOTO: Marco Reuther Teilen

Twittern







Ein ziemlich haariger Kater in einem Püttlinger Garten, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches – sein Umfeld allerdings schon, denn das Foto entstand am Weihnachtsmontag, den 24, Dezember, und da haben blühende Gänseblümchen in unseren Breiten eigentlich nichts mehr in den Gärten zu suchen.