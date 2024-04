Püttlingen „Alle sind glücklich“ im tierischen Püttlingen

Welch eine Verheißung: „Alle sind glücklich!“ Wo? In Püttlingen! Dort, im Gasthaus Schmeer, bereitet das Ensemble der Neuen Volksbühne Püttlingen die Aufführung der Komödie „Alle sind glücklich“ von Gerd und Gerti Krassler vor. Sie führt die Zuschauer in das Haus von Professor Dieter Knitterberg und seiner Frau Gabi. Und zu Schauspielern, die in ihren Rollen aufgehen: Die Akteure sprühen geradezu vor Begeisterung und Freude am Spiel. Allen scheint ihre Rolle auf den Leib geschneidert zu sein. Ein Lob an die Regie für die ideale Besetzung der einzelnen Charaktere.