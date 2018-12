später lesen Aus dem Polizeibericht Einbrecher klauen Geld und Schmuck FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In ein Haus an der Bärenbergstraße in Köllerbach ist eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag zwischen 19.15 und 22 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten von der Gartenseite aus eine Kellertür auf und gelangten so ins Gebäude. red