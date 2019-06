Kriminalität : Polizei fahndete in St. Johann nach Einbrechern

Polizeistreifen suchten am Freitagabend, 14. Juni, in der Saarbrücker Innenstadt nach drei Einbrechern, die in der Geibelstraße wertvollen Schmuck erbeutet hatten (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Martinshörner in der Innenstadt: Polizeistreifen haben am Freitagabend nach einem Einbruch die Täter gejagt. Fest steht, dass drei Männer in einem Mehrfamilienhaus an der St. Johanner Geibelstraße kurz nach 18 Uhr hochwertigen Schmuck aus einer Wohnung erbeuteten.

Weiterleiten Drucken Von Frank Kohler

Während die Fahndung anlief, sicherten die Tatort-Experten Spuren. Außerdem hofft die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf die Hilfe von Zeugen, die in der Geibelstraße und der Umgebung Verdächtiges wahrgenommen haben.