Kitz im Steinwildgehege zur Welt gekommen : Saarbrücker Wildpark: Steinbock Anton und seine Geiß haben Nachwuchs

Saarbrücken Der Saarbrücker Wildpark durfte sich in dieser Woche über Zuwachs freuen. Im Steinwildgehege ist ein Kitz zur Welt gekommen.

Im Saarbrücker Wildpark ist in dieser Woche ein weibliches Kitz im Steinwildgehege zur Welt gekommen. Das teilte die Stadt Saarbrücken am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.