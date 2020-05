Eine Karriere geht zu Ende : Manuel Neuer ist zwar Weltmeister, aber Marc Birkenbach schwärmt von Saar 05

So schön kann man Schlussmann Marc Birkenbach von Saar 05 Saarbrücken nur noch selten fliegen sehen: Er beendet seine Karriere und wird Torwart-Trainer. Unser Archivfoto zeigt eine der vielen Glanzparaden in seiner langer Karriere. Es stammt vom Saarlandpokal-Halbfinale 2012 gegen den 1. FC Saarbrücken, das Saar 05 mit 0:3 verlor. Foto: rup/ROLF RUPPENTHAL

Saarbrücken In der Nationalelf spielte er mit Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Sami Khedira: Sie wurden Weltmeister, Marc Birkenbach schaffte es in den Profi-Fußball. Nach 77 Regionalliga- und zehn Drittliga-Einsätzen ist jetzt Schluss. Der Torwart beendet mit 33 Jahren bei Saar 05 Saarbrücken seine Karriere – und wird Trainer.

Er war einer der besten Torhüter, die das Saarland hervorgebracht hat. Marc Birkenbach hat in der Junioren-Nationalmannschaft mit Manuel Neuer und Jérome Boateng gespielt. Er war Fußball-Profi unter anderem beim 1. FC Saarbrücken, bei der SV Elversberg und beim SV Wehen Wiesbaden. Im vergangenen Winter hat er sich nach neun Jahren beim SV Saar 05 Saarbrücken dazu entschlossen, seine Karriere nach der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saarlandliga-Saison zu beenden.

„Ich hatte mich so auf das letzte halbe Jahr gefreut. Ich kenne ja in allen Mannschaften der Saarlandliga viele Spieler. Ich wäre zu jedem Auswärtsspiel das letzte Mal gefahren und hätte mich verabschiedet“, erzählt Marc Birkenbach. Das letzte Spiel in der langen Karriere des 33-Jährigen sollte das Heimspiel des SV Saar 05 Saarbrücken gegen seinen Jugendverein Borussia Neunkirchen sein – mit Abschiedsparty danach und allem drum und dran. Doch dann kam das Corona-Virus und warf alles über den Haufen.

info Vier Länderspiele und zehn Drittliga-Einsätze Marc Birkenbach wurde am 12. Februar 1987 in Dudweiler geboren. Der Torhüter bestritt jeweils zwei Spiele für die U 19- und für die U 20-Nationalmannschaft. Er bringt es auf 77 Regionalliga-Einsätze. In der 3. Liga stand er zehn Mal im Tor. Birkenbach spielte bei der DJK und Hellas Bildstock, bei Borussia Neunkirchen, beim 1. FC Saarbrücken, der SV Elversberg, den Sportfreunden Siegen, dem SV Wehen Wiesbaden. Derzeit spielt der 33-Jährige bei Saar 05 Saarbrücken.

Nach der 2:3-Niederlage von Saar 05 am 29. Februar beim FSV Jägersburg wurde die Saison unterbrochen. „Damals scherzten meine Mitspieler noch, dass es mein letztes Spiel gewesen sein könnte. Alle wussten, dass es Corona gab, aber keiner dachte daran, dass die Sache so ernst werden würde“, erinnert sich der in Dudweiler geborene Torwart, der seine ersten Fußballer-Jahre in seinem Heimatort bei der DJK und bei Hellas Bildstock verbrachte. In der C- und B-Jugend trug er das Trikot von Borussia Neunkirchen. Dann wechselte der Schlussmann zum 1. FC Saarbrücken.

Bälle zog er von klein auf magisch an: Marc Birkenbach hütete als D-Jugendlicher bei Hellas Bildstock das Tor. Foto: Müller, Elmar

Birkenbachs starke Leistungen in der Saarland-Auswahl wurden von den Trainern der Junioren-Nationalmannschaften gesehen. Von der U 16 bis zur U 20 bekam er Einladungen zu Lehrgängen und spielte mit dem späteren Weltmeister und Welttorhüter Manuel Neuer sowie den Weltmeistern Jérôme Boateng und Sami Khedira. „Das war eine tolle Zeit mit super Erfahrungen. Bei Manuel hat man damals schon gesehen, dass er ein starke Ausbildung hatte und einfach etwas Besonderes ist“, lobt Birkenbach seinen ehemaligen Mannschaftskameraden.

Auch beim 1. FC Saarbrücken lief es gut. Birkenbach wurde in der Saison 2006/2007 Stammtorhüter in der Regionalliga – damals noch die dritte Liga. Doch wie so oft im Profi-Fußball fehlte das berühmte Quäntchen Glück. „In der Winterpause bekam ich Angebote von Bundesligisten – und am Saisonende meldete sich plötzlich keiner mehr. Das Profi-Geschäft ist echt verrückt und unberechenbar. Aber ich trauere nichts nach, es war insgesamt eine super Zeit“, sagte der studierte Gesundheitsmanager.

Wenn Birkenbach von den schönsten und erfolgreichsten Jahren spricht, dann spricht er von den neun Jahren beim SV Saar 05 Saarbrücken mit der Meisterschaft in der Oberliga und dem Aufstieg in die Regionalliga. „Das war vom Mannschaftsgefüge das beste, was ich je erlebt habe. Auch die Jahre davor und danach beim SV Saar 05 zähle ich zu den schönsten“, blickt der Torhüter zurück.

Ob vor 35 000 Fans im Ludwigspark ihm Freundschaftsspiel mit dem 1. FC Saarbrücken gegen Bastian Schweinsteiger und Bayern München (1:5) oder in der Nationalelf: Marc Birkenbach hat viel erlebt. Foto: Andreas Schlichter

Trotz starker Leistungen in der jetzt unterbrochenen Saison hört er auf. „Ich kann mich an Spiele in dieser Saison erinnern, in denen ich richtig gut gehalten habe – und das gab mir noch einmal so ein bisschen Bestätigung. Aber die Motivation hat mit der Zeit nachgelassen. Ich bin nicht mehr so hungrig wie früher, das gilt auch fürs Training. Und da ich entweder etwas richtig mache oder gar nicht, höre ich auf.“