Hund in Saarbrücken entführt : Wo ist Tommy?

Hund in Saarbrücken entführt

Der 15 Jahre alte Mischling Tommy war vor einem Supermarkt angeleint. Als der Besitzer vom Einkaufen zurückkam, war Tommy verschwunden.

Schock für einen Saarbrücker Hundehalter: Der kleine Mischling Tommy ist am Morgen des 23.November gegen 8 Uhr in der Margarethenstraße in Saarbrücken-Burbach entführt worden. Sein Herrchen hatten ihn auf dem Hundeparkplatz vor dem dortigen Supermarkt angeleint hatte.