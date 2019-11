Steht die Großpfarreien-Reform jetzt vor dem Aus? : Herber Rückschlag für das Trierer Bistum

Auch wenn der Himmel über dem Trierer Dom blau ist, so war der Donnerstag für Bischof Stephan Ackermann doch ein schwarzer Tag. Foto: picture alliance / Reinhard Kung/dpa Picture-Alliance / Reinhard Kungel

Rom/Trier/Saarbrücken Die umstrittene Reform der Pfarreien war beschlossene Sache. Das dachte zumindest Bischof Stephan Ackermann. Jetzt hat ihm der Vatikan einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auf den letzten Metern hat eine höhere Macht eingelenkt, hat das unmittelbar Bevorstehende verhindert. „Unsere Gebete wurden erhört“, sagt Harald Cronauer am Tag danach. Der Sprecher der Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“ kämpft seit Monaten gegen das Projekt der XXL-Pfarreien im Bistum Trier, hatte sogar Klage dagegen eingereicht. Seit Donnerstagabend ist klar: Der laute Protest hat gewirkt. Der Vatikan hat das Vorhaben vorerst gestoppt.

Dabei sollte jetzt alles ganz rasch gehen: Nachdem der Trierer Bischof Stephan Ackermann zu Beginn der Woche die Dekrete für die ersten Großpfarreien im Bistum Trier erlassen hatte, war ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Strukturreform gemacht. Anfang Januar, so die Planung, sollten die ersten 15 XXL-Pfarreien an den Start gehen, die restlichen 20 ein Jahr später. „Wir gehen den vorgeschlagenen Weg der Synodenumsetzung konsequent weiter“, lautete noch am Mittwoch die Parole aus dem Generalvikariat. Zu diesem Zeitpunkt braute sich im Luftlinie knapp 1000 Kilometer entfernten Rom schon Ungemach zusammen, der 24 Stunden später auch in Trier seine volle Wucht entfalten sollte. Die vatikanische Kleruskongregation hatte mehreren Beschwerden und Anträgen gegen das sogenannte Synodengesetz stattgegeben und die Umsetzung der Strukturreform ausgesetzt. „Mit der Bitte um Verständnis und in der Hoffnung auf eine friedliche Lösung“, endet das an „Seine Exzellenz Hochwürdigsten Herrn Bischof Monsignore Stephan Ackermann“ adressierte Schreiben von Kardinal Beniamino Stella. Es schlug im Generalvikariat ein wie eine Bombe. Am Donnerstagabend hockten die Verantwortlichen des Bistums beim traditionellen Martinsempfang des katholischen Büros in Mainz beieinander und berieten, wie man die Entscheidung denn nun kommunizieren sollte.

Noch in der Nacht veröffentlichte das Bistum eine Erklärung. „Rom setzt Umsetzungsgesetz zur Überprüfung aus“, heißt es in der Überschrift, der Bischof werde Stellung nehmen, und es gebe keine direkten Auswirkungen auf die Seelsorge. Alle weiteren Konsequenzen und Maßnahmen müssten nun erst einmal geprüft werden, heißt es am Ende.

Am Freitagmorgen teilte Kommunikationschefin Judith Rupp auf Anfrage zunächst mit, dass an diesem Tag mit keinen Neuigkeiten oder Erklärungen mehr zu rechnen sei, um zwei Stunden später dann doch noch eine kurze Mitteilung an die Medien zu verschicken: Als erste Maßnahme habe Bischof Stephan Ackermann verfügt, die geplanten Wahlen zum Rat der Pfarrei auszusetzen, weil deren Durchführung gegen die verfügte Aussetzung verstoßen würde.

Der Bischof selbst war zu diesem Zeitpunkt im neuen Bildungszentrum der Trierer Handwerkskammer, das er wie geplant einsegnete. Business as usual, alles wie geplant, sollte wohl die Botschaft von Ackermanns Auftritt sein, den der 56-Jährige sogar noch zu einem kleinen verbalen Schlenker nutzte. Die Azubis müssten sich auch darauf vorbereiten, dass im Leben manchmal nicht alles so laufe, wie man es sich vorstelle. Das kenne er als Bischof auch, flachste Ackermann.

Im Moment läuft es für den Trierer Bischof gar nicht gut. Manche werden sogar sagen, er habe eine Serie. Erst vor wenigen Tagen sorgte Ackermann mit seinen Äußerungen über die Entschädigung von Missbrauchsopfern durch Kirchensteuer und den unsäglichen Maut-Vergleich für einen Sturm der Entrüstung. Für den Maut-Vergleich entschuldigte er sich zwar später. Doch inzwischen drängen sich Parallelen zwischen dem unglücklich agierenden Verkehrsminister Andreas Scheuer und dem zuletzt ähnlich glücklosen Trierer Bischof fast schon auf.

Und nun? Über eine Antwort auf diese Frage dürfte man sich hinter den dicken Mauern des Generalvikariats das ganze Wochenende die Köpfe zerbrechen. Für Anfang kommender Woche hat Kommunikationschefin Judith Rupp jedenfalls am Freitag schon mal weitere Informationen angekündigt.

Schnell wird einstweilen wohl nichts mehr gehen. Davon geht auch der Saarbrücker Dechant Benedikt Welter aus. Die Reform an sich sieht er trotz Aussetzung durch den Vatikan nicht gefährdet – den Zeitplan dagegen schon. So sollte zum 1. Januar die neue Großpfarrei Saarbrücken entstehen. Die Termine könne man nicht halten, sagte Welter am Freitag. „Aber ich sehe eher eine Verschiebung, nicht eine prinzipielle Beendigung.“

Der Vatikan will die Reform nun überprüfen. Sie sieht die Schaffung von 35 Großpfarreien im gesamten Bistum vor – anstelle der knapp 900 Kirchengemeinden, die es heute gibt. Im Saarland sollen insgesamt zehn „Pfarreien der Zukunft“ entstehen. Ab Januar 2020 die fünf XXL-Pfarreien Saarbrücken, Völklingen,

St.­Wendel, Tholey und Wadern. Ab 2021 sollten dann fünf weitere in Neunkirchen, Lebach, Saarlouis, Dillingen und Merzig die Arbeit aufnehmen. Sollten. Fakt ist nun, dass es am ersten Januar 2020 noch keine Großpfarrei im Bistum geben wird. Und wohl auch nicht am ersten Februar oder ersten März. Ein solches Verfahren dauere „mindestens drei, eher sechs bis neun Monate“, sagt der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Insgesamt sei es für das Bistum und für Bischof Ackermann im Speziellen eine schwierige Lage, die seinen Stand sicher nicht erleichtere und die sorgfältig vorbereiteten Prozesse auf unbestimmte Zeit verzögere, sagt der Professor. Und das ausgerechnet zu einem Moment, in der laut Katholikenrats-Vorsitzendem Manfred Thesing viele Menschen froh seien, dass es endlich losgehen könnte. „Die Aussetzung kommt zum absolut falschen Zeitpunkt.“

Harald Cronauer. Foto: Facebook/Cronauer

Die Anhänger der Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“ protestieren mit Plakaten gegen die geplanten Großpfarreien. Foto: dpa/Harald Tittel