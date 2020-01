Neuer Ort ab 15. Januar : Seniorentreff in Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf Ab sofort findet der monatliche Seniorentreff der Pfarrgemeinde Kleinblittersdorf im cts-Senioren-Zentrum Hanns-Joachim-Haus statt. „Leider kann der Treff nicht mehr im Pfarrsaal angeboten werden, da die freiwilligen Helfer mittlerweile selbst immer älter werden und die Organisation nicht mehr stemmen können“, erklärt Margit Maul, Mitglied der Pfarrgemeinde.

Der Treff wird weiterhin jeden dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 18 Uhr angeboten. Der erste Termin in diesem Jahr ist also der 15. Januar. Nach dem Kaffeetrinken bietet das Team der Sozialen Begleitung des Senioren-Zentrum unter Leitung von Beata Georg ein Unterhaltungsprogramm an, zum Beispiel mit Filmvorträgen, Mundart-Vorlesungen oder Musiknachmittagen. Der erste Termin im Januar startet mit einen Singkreis mit Ottmar Klopp am Klavier. Im Teilnehmerbeitrag von vier Euro enthalten sind neben dem Programm auch Kaffee, Kuchen und Schnittchen. Neu ist: Gäste, die Probleme haben, den Berg hoch zu laufen, werden mit dem Auto an der Feuerwehr eingesammelt und anschließend dorthin zurückgefahren.