Fußball-Hallenmasters : Kampf um wichtige Punkte fürs Hallen-Masters

Dogukan Sonsuz (rotes Trikot, FC Kleinblittersdorf) im Kampf um den Ball gegen Patrick Jantzen (SV Auersmacher) beim Derby in der vergangenen Woche in Brebach. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Beim Fußballturnier in Kleinblittersdorf will Ausrichter FC Phönix für eine Überraschung sorgen.

Das Neujahrsturnier des FC Phönix Kleinblittersdorf zählt zu den traditionsreichsten Hallen-Fußballturnieren des Saarlandes. Zum 35. Mal richtet der Verein am kommenden Samstag und Sonntag den Budenzauber in der Kleinblittersdorfer Spiel- und Sporthalle aus. Dabei könnte das Neujahrsturnier bei der Qualifikation zum saarländischen Hallenmasters mal wieder so etwas wie das Zünglein an der Waage sein. Zwar gibt es insgesamt nur 33 Wertungspunkte, doch die 16,5 Punkte für den Sieger könnten im Endeffekt entscheidend für die Qualifikation für das große Finale am 2. Februar in der Saarlandhalle sein. Saarlandligist SC Halberg Brebach (Stand 1. Januar: 30,5 Punkte) und die Verbandsligisten SV Bliesmengen-Bolchen (27,7 Punkte) und FC Rastpfuhl (23 Punkte) brauchen dringend Punkte, wenn sie noch auf den Masterszug aufspringen wollen.