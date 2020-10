Streit um künftigen Saarbrücker Baudezernenten : Keine Mehrheit für Welker im Stadtrat

Saarbrücken Die Saarbrücker Stadtratskoalition aus CDU, Grünen und FDP hat offenbar zurzeit keine eigene Mehrheit für die Wahl des neuen Baudezernenten in der Ratssitzung am 5. November. Die FDP bekräftigte am Dienstag ihre Forderung, die Wahl zu verschieben.

Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte