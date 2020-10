Hygienekonzept vorgestellt : Halali mit Abstand: Wie Jäger mit Corona umgehen

Saarwellingen Wegen der drohenden Afrikanischen Schweinepest gelten die diesjährigen Herbstjagden als systemrelevant. Doch um Corona-Schutzmaßnahmen kommen auch die Jäger nicht herum.

Wie funktioniert die Jagd, wenn strenge Hygieneregeln in der Corona-Allgemeinverfügung solchen Traditionen enge Grenzen setzen? Viele der herbstlichen Jagden auf Reh-, Dam-, Schwarz- oder Rotwild sind bereits abgesagt worden. Das bestätigt der SZ auf Anfrage Landesjägermeister Josef Schneider. Erst vor wenigen Tagen habe die Vereinigung der Jäger des Saarlandes (VJS) ihren Mitgliedern das neue Hygienekonzept der VJS für Drückjagden (Treiber und Hunde scheuchen das Wild in Richtung der Schützen) vorgestellt. Schon mit Blick auf die dringend gebotene Reduzierung der Schwarzwildbestände wegen der Afrikanischen Schweinepest seien die herbstlichen Jagden trotz Corona unbedingt erforderlich. Die Bundesregierung habe die Jagd bereits zu Beginn der Coronakrise im Frühjahr als „systemrelevant“ bezeichnet, so dass auch im Falle weiterer Einschränkungen die Jagdausübung als triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung anzusehen sei.