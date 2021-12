Schneller als geplant : Impfzentrum auf dem alten Messegelände in Saarbrücken könnte schon vor Weihnachten öffnen

Saarbrücken Das Impfzentrum auf dem alten Messegelände in Saarbrücken öffnet offenbar deutlich früher als zunächst angenommen. Ein Eröffnungstermin noch vor Weihnachten scheint demnach möglich.

Jetzt scheint doch alles schneller zu gehen, als zunächst gedacht: Das Impfzentrum auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände wird vermutlich deutlich früher öffnen als zum vorgesehenen Eröffnungstermin am 3. Januar 2022. „Wenn alles so weitergeht wie bisher, können wir noch vor Weihnachten starten“, sagt Daniel Schappert, Sprecher vom Regionalverband Saarbrücken auf SZ-Anfrage. Einen genauen Termin konnte er am Mittwochnachmittag zwar noch nicht nennen, was sich allerdings noch im Laufe dieser Woche ändern könnte. Zuletzt hagelte es Kritik an dem Eröffnungstermin Anfang Januar (die SZ berichtete).