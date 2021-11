Booster-, Zweit- oder auch Erstimpfung : Corona-Schutzimpfung: Wo man sich jetzt überall im Saarland impfen lassen kann

Service Saarbrücken Wer sich jetzt entschieden hat sich doch noch impfen zu lassen, oder schon eine Booster-Impfung benötigt, stellt sich schnell die Frage, wo das überhaupt möglich ist. Hier eine Übersicht.

Für viele Saarländer stellt sich auf Grund der aktuell stark steigenden Corona-Infektionszahlen die Frage nach einer Impfung gegen das Virus. Einige benötigen jetzt noch eine Erst- oder Zweitimpfung und für andere steht bereits das Boostern an. Im Sommer nutzten viele spontane Impfaktionen zur Impfung, doch woher nun den dritten Pieks bekommen? Wir geben eine Übersicht.

Hausärzte impfen auch im Saarland

Wie auch bereits im Sommer bietet der Hausarzt eine gute Anlaufstelle, um nach einer Impfung zu fragen. Die meisten Hausärzte im Saarland beteiligen sich nach ihren Möglichkeiten an Corona-Impfungen. Da die Praxen aber häufig sowieso ausgelastet sind, kann es hierbei um längere Wartezeiten kommen.

Um eventuelle Engpässen vorzubeugen,wurden zusätzlich 24 Praxen im Saarland gewonnen, die Zusatzangebote in Form einer Impfsprechstunde machen.

Im Landkreis Saarlouis bieten die Praxen von Dr. med. Albert Mailänder, Dr. med. Erdal Ugur, Priv.-Doz. Dr. med. Marcus Maier und Dr. med. Michael Kulas Zusatzangebote an.

Im Saarpfalz-Kreis werden Impfwillige an die Praxis von Thai-Vi Nguyen, Isabella Kirsch, Philip Schuster/Marc Schultheiß/ Dr. med. Hagen Schaumlöffel oder Dr. med. Raban Baumann verwiesen.

In Merzig-Wadern werden die zusätzlichen Sprechstunden in den Praxen von Stephan Meyer, Dr. med. Christian Brunner, Thomas Rehlinger und Bruno Heimes angeboten.

Impfaktionen der Landkreise

In einigen Landkreisen finden zusätzliche Sonderimpfaktionen statt.

Impfzentren im Saarland

Die saarländischen Impfzentren an den Standorten Büschfeld, Saarlouis und Neunkirchen nehmen am Montag, 29.11.2021, den Betrieb wieder auf. Der Standort Saarbrücken wird voraussichtlich zum Jahresbeginn öffnen. Für den Besuch in einem der Impfzentren muss vorab ein Termin gebucht werden. Die Termine können online oder telefonisch über die Hotline (0681) 501-4422 gebucht werden.