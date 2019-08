Spektakulärer Unfall : Skoda überschlägt sich auf Autobahn

Heusweiler Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 kurz vor dem Rastplatz Kutzhof hatte eine 22-Jährige aus Kaiserslautern Glück im Unglück. Nach Angaben der Polizei war sie am Samstag, 10. August, gegen 16.30 Uhr in einem Skoda Fabia in Richtung Neunkirchen unterwegs.

Die 22-Jährige kam mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Es kam auf dem Dach liegend im rechten Straßengraben zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.