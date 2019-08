Boxen : Obersalbacher Martin kämpft um „Silber belt“ des WBC-Verbandes

Obersalbach Er ist die Nummer 3 der Weltrangliste des WBO-Verbandes und die Nummer 18 der verbandsunabhängigen Weltrangliste: Mirco Martin will nun den nächsten Schritt auf den Weg zum Weltmeister machen. Er kämpft gegen Carlos Alberto Buitrago Rojas aus Nicaragua.

Die deutsche Nummer eins Mirco Martin steigt am Freitag, 11. Oktober, wieder in den Ring. Der 27-Jährige, der in der Weltrangliste des WBO-Verbandes Platz drei belegt, tritt zum Hauptkampf des um 19 Uhr beginnenden Box-Abends in der Palazzo-Halle in Karlsruhe an. Er kämpft im Fliegengewicht um den „Silber belt“ des WBC-Verbandes.