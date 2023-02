Polizeibericht - 3 x Fahrerflucht : SUV-Fahrer drängt Hyundai gegen Leitplanke

Heusweiler/Riegelsberg/Lauterbach Von drei Unfallfluchten berichtet die Polizeiinspektion Völklingen: Gegen 10 Uhr am Samstag, 18. Februar, kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Riegelsberg und Heusweiler-Holz, Fahrtrichtung Trier, zu einem Unfall: Der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen SUVs geriet, während er in einer Linkskurve einen Hyundai überholte, auf die rechte Fahrspur.

In der Kreuzwaldstraße in Völklingen-Lauterbach kam es am Freitag gegen 19 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr: An einer engen Stelle hielt ein 37-Jähriger mit seinem BMW. Von der Gegenseite kam ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit und streifte beim Passieren die komplette Fahrzeugseite des BMW, flüchtete dann in Richtung Frankreich.