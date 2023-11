Ringen AC Heusweiler kann mit Sieg Erstliga-Relegation eintüten

Heusweiler · Zweitligist AC Heusweiler steht vor dem Titelgewinn. Der Meister ringt in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. Ob der AC in die 1. Liga gehen würde, ist offen.

25.11.2023 , 07:00 Uhr

Applaus, Applaus: Heusweiler Trainer Cacan Cakmak hatte – wie hier auf unserem Archivfoto – bisher nur Grund zum Jubeln. Seine Mannschaft gewann in der 2. Ringer-Bundesliga alle zehn Saisonkämpfe und kann nun bereits Meister werden. Foto: Andreas Schlichter

Von Stefan Holzhauser

Gewinnt der AC Heusweiler an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der 2. Ringer-Bundesliga Nord beim Tabellenvierten Wrestling Tigers Rhein-Nahe in Bingen, steht er als Meister fest. Der Tabellenzweite KV Riegelsberg könnte zwar bei einem optimalen Ausgang seiner restlichen Kämpfe und bei Niederlagen des AC Heusweiler mit dem Spitzenreiter noch nach Punkten gleichziehen, hätte aber den dann entscheidenden direkten Vergleich verloren.