Mitgefühl : Ein Rollstuhl-Lift für Leon

Spendenübergabe für den kleinen Leon in der Grünen Laterne in Heusweiler, von links: Marita Altmeyer, Vera und Friedrich Geißinger, Leon Krüger, Sven Branca-Schons, Heiko Krüger, Ellen von Rogall, Ellen Krüger. Foto: Engel

Heusweiler/Köllerbach Leon (4) aus Köllerbach ist ein lebhafter Junge. Er lacht gerne und viel und hält seine Eltern Nicole und Heiko Krüger in seinem Rollstuhl ganz schön auf Trab. Leon leidet jedoch an Infantiler Zerebralparese und damit einhergehend an Epilepsie.

Er wird nie laufen können und ist in seinen geistigen Fähigkeiten eingeschränkt. Auch habe er Probleme mit dem Schlucken, wie seine Mutter berichtet, und benötige eine Magensonde. Auf Umwegen, über Spendenplattformen wie „betterplace“ und den Verein „Herzensengel“, der sich ebenfalls schon für den Jungen eingesetzt hat, ist das Dart-Team 26 Heusweiler auf die Situation der Familie Krüger aufmerksam geworden und hat sich gleich entschlossen, zu helfen. Im Rahmen eines „Doppel-Hausballs“ in der Heusweiler Gaststätte „Grüne Laterne“, also einmal der Hausball des Lokals und zum Zweiten ein Hausball der im selben Haus ansässigen Dartspieler, kamen jetzt 738, 38 Euro Spenden zusammen, dazu eine Privatspende von 1000 Euro. Zwei hohle Holzhasen waren im Vereinslokal aufgestellt, die rasch gefüllt waren. Auch die Bedienungen spendeten ihr Trinkgeld, erzählt nicht ohne Stolz Marita Altmeyer vom Team der „Grünen Laterne“.