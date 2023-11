Aus dem Polizeibericht Betrunkener flieht nach Unfall, verliert Nummernschild

Dann flüchtete er mit seinem Wagen. „Pech für den jungen Mann war nur, dass das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle abgefallen war“, so der Polizeibericht. An der Halteradresse fand sich jedoch weder der Fahrer noch Unfallfahrzeug. Der junge Mann erschien aber wenige Zeit später unverletzt bei der Polizei in Völklingen. Dabei wurde Alkohol-Geruch in seinem Atem festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.