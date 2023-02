Das S-Volt-Werk in Eiweiler wächst: Auf dem Luftbild sieht man bereits die Pfeiler für die künftige „Produktionshalle 2“. Mit den Bauarbeiten an dieser Halle sind jetzt alle Hauptgebäude der der „Modul- & Pack-Fabrik Heusweiler“ in Arbeit. Foto: BeckerBredel