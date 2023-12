Verfolgungsfahrt in Heusweiler Flucht nach Alkohol- und Drogen-Unfall endet für 20-Jährigen im Gleisbett

Wie die Polizeiinspektion Völklingen berichtet, kam es am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr im Heusweiler Ortsteil Niedersalbach zu einem Unfall mit Fahrerflucht, bei dem der Verursacher letztlich in Walpershofen mit seinem Fahrzeug im Gleisbett der Saarbahn stecken blieb. Der 20-jährige Fahrer war mit seinem 2er Mazda in der Walpershofer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve „aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“, so der Polizeibericht, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Der Mazda schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Holzpfosten. Anschließend durchbrach er einen Vorgartenzaun auf einer Länge von zehn Metern und überfuhr ein weiteres Verkehrsschild“, fass die Polizei das Geschehen zusammen.