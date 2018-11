später lesen Polizei: Börsen nicht im Einkaufswagen lassen Geldbörsen gestohlen, PIN war auch drin FOTO: dpa / Jens Büttner FOTO: dpa / Jens Büttner Teilen

Twittern







Im Heusweiler Lidl-Markt wurden zwei Geldbeutel aus Einkaufswägen gestohlen, und zwar am Freitag, 23. November, gegen 11 Uhr, sowie am Samstag zwischen 16 und 16.30 Uhr. In einem Fall wurde dann auch noch mit der EC-Karte Geld bei einer Bank abgehoben, da sich die PIN-Nummer zu der Karte ebenfalls im Geldbeutel befunden hatte.