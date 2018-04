Das Mittelalter zieht in Eiweiler ein

Neben dem Mittelaltermarkt werden noch etliche weitere veranstaltungen im Eiweiler Jubiläumsjahr geboten, hier ein Überblick:

„Eiweiler feiert“ heißt es von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, in einem Zelt an der Großwaldhalle; am Freitag steht das Fest unter dem Motto „Ein Ort musiziert“, Teilnehmer sind der Musikverein Eiweiler, der Chor Intervall, der Jazzchor 92 Hertz, die Chorgemeinschaft Heusweiler/Eiweiler und die Tanzgruppe der katholischen Frauengemeinschaft. Samstags gibt’s im Festzelt zunächst ein gemeinsames Schulfest der Grundschule Dilsburg und von deren Zweigstelle Eiweiler mit Bühnenprogramm. Ab 20 Uhr spielt die saarländische Partyband „Die Büddenbacher“. Und am Sonntag wird dann zum Frühschoppen eingeladen – mit Oktoberfestatmosphäre und Musik von den Bubacher Dorfduddlern.

Das Sommerfest des katholischen Kindergartens steht in diesem Jahr – am Sonntag, 10. Juni – ebenfalls unter dem Motto „800 Jahre Eiweiler“.

Das ADAC-Oldtimertreffen steht am Sonntag, 5. August, an der Großwaldhalle auf dem Programm.

Eine musikalische Matinee ist für Sonntag, 19. August, im Wengenwald vorgesehen.

Der Chor Intervall feiert am Samstag, 25. August, sein 20-jähriges Bestehen in der Hofgutscheune am Großwald.

Beim Seniorennachmittag am Sonntag, 4. November, sollen die besucher mitgenommen werden auf eine Zeitreise durch die Eiweiler Geschichte. Das Unterhaltungsprogramm gestalten „Zauberpfarrer Bickel“ und ein Shanty-Chor.

Eine Seemanns-Weihnacht wird im Dezember in der katholischen Kirche St. Erasmus gefeiert. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben, ebenso die Uhrzeiten der anderen Veranstaltungen.