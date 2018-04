Willi Groß führt weiter Heusweiler Hilfsverein an

Der Verein Osteomyelitishilfe Heusweiler wurde am 15. Oktober 2015 gegründet, um Spenden zu sammeln und dieses Geld anderen Organisationen im Kampf gegen die Krankheit Osteomyelitis zur Verfügung zu stellen. Osteomyelitis ist eine bakterielle Infektion des Knochens, die ohne Behandlung nicht ausheilen kann, zur Zerstörung des betroffenen Knochens führt und schwere Behinderungen hinterlässt. Unbehandelt sterben die meisten Patienten an einer Blutvergiftung. In Entwicklungsländern sind fast ausschließlich Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren betroffen. Die häufigsten Ursachen sind Mangelernährung und schlechte hygienische Bedingungen.

Die Rechenschaftsberichte von Willi Groß und Volker Neisens zeichneten ein positives Vereinsbild. So ist die Mitgliederzahl auf 117 angewachsen. Das Spendenaufkommen bleibt hoch. Im vergangenen Jahr waren es 24021 Euro. Akquiriert durch Spenden, aber auch durch Aktionen des Vereins. Wie 2017 durch die Teilnahme am Heusweiler Weihnachtsmarkt oder an einem Adventsbasar in Saarbrücken. Am 27. Mai folgt in der Holzer Glück-Auf-Halle ein Konzert mit dem Polizeiorchester und dem Polizeichor des Saarlandes sowie dem Polizeichor Tübingen. Der Verein Osteomyelitishilfe Heusweiler unterstützt Kliniken in Afrika nicht nur mit medizinischen Ausrüstungen, sondern auch mit ärztlicher Hilfe. So werden in den nächsten Monaten jeweils zwei Ärzteteams im St. Gabrielhospital in Malawi und in der Kinderklinik Kibogora (Ruanda) eingesetzt.

