Regionalverband : Corona: zwei neue Krankheitsfälle, kein weiterer Toter

(red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldete am Donnerstag, 30. Juli, 17 Uhr zwei neue akute Corona-Fälle, aber keinen weiteren Todesfall. Bislang infizierten sich im RV 1225 Menschen mit dem Corona-Virus, 690 in Saarbrücken und 535 im Umland. Weil am Donnerstag eine weitere Person die häusliche Quarantäne beendete, gelten 1099 Menschen im RV als geheilt. 114 Männer und Frauen starben im Zusammenhang mit Corona – Durchschnittsalter: 81,1 Jahre. Das Infotelefon des Gesundheitsamtes ist montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr besetzt, Tel. (06 81) 5 06 53 05.