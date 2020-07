Entwicklung der Corona-Fälle im Regionalverband Saarbrücken : Corona: drei neue Kranke – kein weiterer Toter

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldete am Dienstag, 28. Juli (Stand 17 Uhr), drei neue akute Corona-Krankheitsfälle – aber keinen weiteren Todesfall. Demnach haben sich bislang 1222 Persoin im RV mit dem Corona-Virus infiziert, 687 in Saarbrücken, 535 in den Umlandgemeinden.

1098 Personen gelten als geheilt. Acht Person in Saarbrücken und zwei in Völklingen gelten derzeit als akut erkrankt. 114 Personen starben im RV im Zusammenhang mit Corona –