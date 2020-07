Corona-Zahlen im Regionalverband Saarbrücken : Corona: ein neuer Krankheitsfall, kein weiterer Toter

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldete am Mittwoch, 29. Juli (Stand 17 Uhr), einen neuen akuten Corona-Krankheitsfall – aber keinen weiteren Todesfall. Bislang infizierten sich im RV 1223 Personen mit dem Coraon-Virus, 688 in Saarbrücken, 535 in den Umlandgemeinden.

1098 Personen gelten inzwischen als geheilt. Derzeit sind neun Personen in Saarbrücken und zwei in Völklingen akut an Covid-19 erkrankt. 114 Menschen starben im RV im Zusammenhang mit Corona – 61 Männer und 53 Frauen; Durchschnittsalter: 81,1 Jahre.