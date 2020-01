Glückwunsch : Franziska Mohr feierte in Burbach ihren 105. Geburtstag

Franziska Mohr feierte in Burbach ihren 105. Geburtstag

Burbach (al) Im Füllengarten feierte Franziska Mohr am Samstag ihren 105. Geburtstag und nahm unter anderem Glückwünsche von Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries entgegen.

Die Jubilarin stammt aus einer Familie mit acht Kindern. Mit neun Jahren zog die in Schillingen Geborene nach Primstal. Mit 24 Jahren heiratete sie in Saarbrücken und wurde Mutter von zwei Söhnen. Mittlerweile zählen sechs Enkel und fünf Urenkel zur Familie. Franziska Mohr war seit 1964 Witwe und heiratete 1973 erneut. Ihr zweiter Mann starb 1986. Seit kurzem lebt sie bei ihrem Sohn in Saarbrücken.